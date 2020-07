17 jul 2020

Compartir en google plus

¿Qué el amor? Bajo esta sentimental premisa el diseñador Simon Porte Jacquemus presentó ayer su nueva colección de primavera/verano 2021, titulada L’Amour. Tras las presentaciones digitales de alta costura de París y las nuevas iniciativas con las que la semana de la moda de Milán acaba de arrancar, la industria trata de recuperar el ritmo adaptándose a las necesidades que impone la nueva normalidad y el diseñador francés forma parte de la avanzadilla gala. “Me imaginé a un grupo de personas reunidas para celebrar el amor. Como una coreografía del bailarín Alexander Ekman o una escena sacada de la película de Emir Kusturica El tiempo de los gitanos. Porque lo que es más importante de este sentimiento es cómo puede reforzarse en la distancia y la ausencia de esos seres queridos”, afirmaba el creador, que ha creado la colección durante el confinamiento, separado de los miembros de su equipo, a los que también quiso dedicar este desfile. “Cada decisión que he tomado desde que fundé la marca ha estado motivada por el amor y el sentido común”, explica.

Una de las salidas del desfile de p/v 2021 de Jacquemus. pinit

Igual que hizo para presentar su línea de verano 2020 en un campo de lavanda, sus ansias escapistas le han llevado en esta ocasión a convertir una plantación de trigo en la localidad de Us, a una hora de París, en el escenario perfecto donde desfilar con sus creaciones, que ahondan en sus raíces estéticas campestres. Así hemos podido ver sus representativos vestidos drapeados en tonos crudos con cortes y aperturas que hablan de una sensualidad mediterránea, que tocan además la fibra sentimental y hacen al espectador soñar con una huída estival.

El idílico escenario natural de un campo de trigo cerca de París que sirvió como pasarela para el desfile de p/v 2021 de Jacquemus. pinit

En un momento en el que las circunstancias han obligado a reformular los desfiles de moda, Jacquemus no ha querido recurrir a nuevas técnicas de difusión digital, como han hecho muchos otros compañeros de la industria, sino a seguir apostando por una presentación física, respetando eso sí las distancias de seguridad. “Para mí la pasarela no puede ser un vídeo. Es el corazón de lo que hacemos, no es algo superficial. Es importante que podamos seguir adelante. Como una película un día de verano. Es nuestra vida”, aseguraba el diseñador.