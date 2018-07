31 jul 2018

Cristina Pedroche ha encontrado una de esas prendas únicas que triunfan al margen de si son tendencia o no. Y es que además posee uno de los tejidos más versátiles y que más adoramos: el denim. Y si además te decimos que incluye a Mickey Mouse y que su diseño en la parte delantera está hecho a base de retales de vaqueros entenderás porque esta cazadora nos ha enamorado por completo.

Una cazadora que la presentadora ha lucido durante uno de susm paseos nocturnos por Londres y que ha conquistado también a sus seguidores en la red social de Instagram.

Y lo mejor es que no se trata de una cazadora cualquiera, sino que se trata de una de las cazadoras más míticas de la firma, 'The Original Jacket Desigual', que sentó la base de la firma en 1984.

Además todas y cada una de estas cazadoras son únicas y exclusivas. ¡No encontrarás una igual!

La de Cristina Pedroche incluye detalles de piel en color plateado. Algo que hace destacar esta cazadora aún más. La mala noticia es que su precio no es apto para todos los bolsillos, y es que cuesta unos 249 euros.

A pesar de esto su 'look' ha gustado y mucho en la red social donde ya se ha hecho con más de 45 mil 'me gusta' en tan solo 24 horas. Nada a lo que Cristina Pedroche no nos tenga ya acostumbradas.

