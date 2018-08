8 ago 2018

Cuando pensábamos que ya no volveríamos a ver una propuesta tan extraña, ha llegado Zara con su colección de otoño y nos ha hecho dudar. De toda la vida, la combinación chándal y tacones ha sido un no rotundo, pero nuestros esquemas se han roto con estas fotos. Porque lo más sorprendente es que no queda tan mal como uno se puede imaginar. Así que si ya habías desterrado de tu cabeza esta combinación imposible, ha llegado el momento de que reconsideres la opción.

El buque insignia de Inditex nos hace dos propuestas. La primera es la versión más deportiva, con un chándal blanco y negro que combina con botines de punta.

Total look chandalero en blanco y negro. pinit

Y la segunda es algo más sofisticada, con un conjunto en rosas y marrones, de tejido brillante que, esta vez, combinan directamente con sandalias.

Esta versión en brillo es algo más aceptable. pinit

Lo peor de todo es que igual que juraste que nunca llevarías zapatillas de deporte con traje o una falda de lentejuelas en pleno día y al final lo hiciste, con el chándal te pasará exactamente lo mismo. Y si no, tiempo al tiempo.

Si te sirve de consuelo y por si acaso te animas a probar, te dejamos un par de looks de 'celebrities' que han llevado chándal y tacones con un resultado más que aceptable.

Hailey Baldwin lo hizo con un total look en rojo y sandalias de cordones. pinit

Cómo no, alguna de las Hadid tenía que haberlo llevado. Fue Bella, con un chándal de Adidas negro y unas sandalias de Stuart Weitzman. pinit

¿Tú qué opinas? Chándal con tacones, ¿sí o no? La polémica 'fashion' está servida.