11 ago 2018

No sabríamos escoger el bikini del verano, pero sí que venimos notando que muchas influencers han apostado por un bikini vicky en color rojo y blanco que, a juzgar por cómo aparecen en las fotos, nos atreveríamos a decir que le sienta bien a cualquiera.

El bikini es de la firma Petra Swimwear, que lleva la instagrammer y empresaria Lucía Barcena (@luciabarcena), y cuesta 57 euros. ¡Es muy asequible! Tiene aro para sujetar el pecho, se abrocha con hebilla y los tirantes son ajustables. Pero lo que más nos gusta de él es la braguita, que con su forma en V consigue hacernos parecer más altas y estilizadas. ¡Lo más!

Es un modelo de temporadas pasadas, pero viendo el éxito que tiene lo reponen una y otra vez… ¡Porque no para de agotarse! Y ahora que está disponible y no podemos estar más felices, vamos a por él porque no creemos que dure mucho tiempo más disponible… ¡Nos parece precioso!