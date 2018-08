29 ago 2018

Compartir en google plus

Aitana Ocaña se ha convertido en toda una 'influencer' y como tal está a tanto de cuál es el estampado rey esta temporada. Y no nos referimos a los cuadros tartán de su anterior 'look', sino que nos referimos al estampado 'animal print' del que tanto hemos hablado este verano y que también promete seguir reinando en el mundo de la moda este otoño. Un estampado que la 'extriunfita' ha escogido como protagonista en su último 'look' compartido en Instagram.

Aitana ha apostado por uno de los nuevos 'animal print' que nos proponen las firmas para este otoño y se ha decantado por un 'look' formado por una llamativa blusa con estampado de serpiente y anudada en el cuello que ha enamorado por completo a sus 'fans' en las redes.

Una publicación compartida de AITANA (@aitana_ot2017) el 28 Ago, 2018 a las 1:27 PDT

Un 'look' en el que los que tampoco han pasado desapercibidos han sido sus pendientes dorados de aro, que pertenecen a la nueva colección de la firma de Stradivarius, de la que la cantante es imagen.

Set de aros nudo, 7,99 euros. pinit

La publicación va camino de los 355 mil 'me gusta' en solo 24 horas y cientos de comentarios en los que sus fans elogian el 'look' y el mensaje de la actriz. Y es que la cantante ha compartido dos fotografías en la misma publicación, una con cara de disgusto y otra con cara de sorpresa junto a un emoticono de un brócoli y otro de una tableta de chocolate.

Parece que Aitana se debate entre comer sano o caer en la tentación del chocolate. La duda eterna con la que nosotras tampoco sabríamos por qué decantarnos...

Más noticias relacionadas...

- La felicitación de Aitana Ocaña a Luis Cepeda por su cumpleaños

- Así ha sido el look de 'Aitana War' para cantar por última vez 'Lo malo'

- Stradivarius tiene el pichi que ya luce Aitana y que no te quitarás este otoño

¿Sabías que Aitana Ocaña es Cáncer? Consulta su horóscopo