27 ago 2018

Los seguidores de 'Operación Triunfo 2017' están tristes. La gira ha terminado el pasado sábado 25 de agosto, donde los triunfitos se despidieron de un año entero de éxitos. Sin embargo, los concursantes no dejarán de mostrar su música aunque es inevitable pensar que ya no volverán a estar los 18 juntos.

Lo que es indudable es que la amistad que les ha unido será muy difícil de romper. Aitana Ocaña y Luis Cepeda es un ejemplo de ello. Su amistad en la academia pasó a ser amor fuera de ella. Ejemplo de ello es la felicitación que la catalana ha dedicado a Luis Cepeda en su cuenta de Instagram.

"La primera foto que vi al salir de la academia fue esta, aunque no recuerdo bien quien me la enseñó. Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales, no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día... Y en una red social, se enseña la realidad que uno quiere. No hay nada que demostrar porque tú ya sabes todo. Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos", escribía.

¿Dejarán de lado el amor en lo profesional y colaborarán juntos en alguna canción próximamente?

