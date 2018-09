5 sep 2018

Cada vez son más las 'influencers' y famosas que se rinden a la tendencia de los tops lenceros. Una de esas prendas que siempre vuelve a nuestros armarios y a la que Laura Escanes se unió esta misma semana con su top lencero de estrellas. Y esta vez le ha tocado el turno a Pilar Rubio, que también ha caído rendida a esta tendencia.

Algo que la presentadora nos mostraba ayer en su cuenta de Instagram a través de uno de sus espectaculares 'selfies'.

Mis colores favoritos// My favorite colors. Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 4 Sep, 2018 a las 10:43 PDT

Una publicación que sus seguidores han llenado de piropos y en la que lo que más han destacado han sido los favorecedores colores de su top.

Así que nos hemos puesto a buscarlo en la web y a pesar de que Pilar Rubio no lo ha etiquetado... ¡hemos logrado dar con él! Se trata de un top lencero de seda con estampado floral, tirantes finos y detalles de encaje de la firma de Zadig&Voltaire que aún sigue disponible en su web y cuyo precio es de 230 euros.

Lo sabemos... Su precio no es precisamente económico pero sin duda es una de esas prendas que todas soñariamos con lucir alguna vez en alguno de nuestros 'looks'.

Sea como sea y aunque nuestro sueño no sea posible, lo que tenemos claro es que si tú también quieres marcar tendencia lo que queda de verano, ha llegado el momento de recuperar esos tops lenceros que tienes olvidados en tu armario. Y si aún no te has hecho con el tuyo... ¡Este es el momento de hacerte con él! ¡Palabra de Pilar Rubio!

