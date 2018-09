8 sep 2018

Si hay una prenda estrella que tenemos claro que va a arrasar el próximo otoño, esa es el traje de chaqueta. No importa el color ni el estampado, solo llevar unos pantalones a juego con la blazer o americana. Y lo cierto es que ya nos va apeteciendo que llegue el fresquero, porque como nuestra rutina ya ha comenzado, los looks veraniegos es algo que queremos ir dejando atrás, y nada mejor que hacerlo con estos conjuntos que tan bien sientan. Y si no, que se lo digan a Ana Fernández, que se nos ha adelantado a todas con este traje de chaqueta que nos ha cautivado.

Gracias a una foto que ha colgado en su cuenta de Instagram, donde almacena más de 500 mil seguidores, la actriz de ‘Las Chicas del Cable’, nos ha enseñado un conjunto de rayas verticales que, además de ser bonito a rabiar, te hará parecer más alta y delgada. ¡Y sabemos de dónde es! que se encuentra en plena promoción d ella recien estrenada tercera temporada pertenece a la colección Resort 2018 de Adriana Iglesias, una diseñadora española que acabamos de conocer y que estamos seguras de que se va a colar en nuestro armario en más de una ocasión.

Así que vamos a añadirlo a la cestita de la compra y no dejarlo escapar… ¡Nos parece ideal para lucirlo las próximas semanas! Y, como siempre, el calzado lo eliges tú… ¡Porque combina con todo!

