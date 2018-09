8 sep 2018

Lo de este vestido ha sido un visto/no visto… Cuando nos hemos querido dar cuenta, ya no había unidades disponibles en la web de Zara. Y claro, si posteriormente vemos que Cristina Pedroche lo ha lucido en su cuenta de Instagram, ya nos empieza a cuadrar… Pero tranquila, este vestido nada tiene que ver con el de leopardo que tanto ha dado que hablar…

La colaboradora de ‘Zapeando’ subió una foto a sus redes sociales donde aparecía on este vestido de cuero de Zara que cuesta 29,95 euros, pero cuando hemos sido consientes de que lo necesitamos en nuestro armario porque nos parece ideal para salir de fiesta, ya no estaba disponible. La seguidora del Rayo Vallecano lo ha llevado con un moño para dejar a la vista sus impresionantes pendientes con forma de plátano, también protagonistas en este look tan rompedor.

Ponemos todas nuestras esperanzas en que Amancio lo vuelva a reponer, porque nos parece el vestido ideal para lucir cualquier día del año, sea verano, primavera, otoño o invierno. ¡Nuestro armario lo necesita! Y nosotras también…

Vestido de cuero de Zara con volantes: 29,95 euros. pinit

