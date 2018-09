3 sep 2018

No es raro que un look de Cristina Pedroche dé que hablar a los comentaristas de Instagram, aunque lo habitual es que sean estilismos en los que la tela brilla por su ausencia. Sin embargo, esta vez el objeto de discusión es un mono de Zara de lo más normalito que para algunos críticos no termina de funcionar para Pedroche. A esta percepción de error en el estilismo le puedes poner muchas etiquetas: horterada (si has nacido antes de 1980) o choni chic (si eres millenial o posterior). La estética del barrio (en este caso, Vallecas) ha pasado de ser desacreditada a reivindicarse como genuina. Al menos, en ciertos códigos de moda.

La verdad es que la confluencia de Wonderbra, escote cruzado, labio oscuro y extensiones XXL remiten a una estética muy determinada, muy sexy-latina a lo Sofía Vergara, que puede resultar incomprendida. También es verdad que el mono animal print no le hace ningún favor a su figura: Cristina Pedroche tiene un cuerpazo premio de su entrenamiento, pero este mono lo borra por completo.

Sin embargo, lo peor con el animal print es que nos dé la impresión de que la prenda es barata. De ahí que sea un estampado que funciona muy bien en abrigos, trenchs y faldas y vestidos midi, pero que resulta como de todo a un euro en minivestidos y tops, sobre todo si el estampado es más bien grande.

Es cierto: el estampado de este mono de Zara es bien difícil, pero el look de Cristina es totalmente comprensible dentro de esta clave fashionista de reivindicar la estética del barrio. Lo que es una pena que esta sea una operación de estilismo que hace más gracia más cuando la lleva a cabo una topmodel que cuando recurre a ella una chica que es de barrio de verdad.

No te pierdas...

-Quién lleva peor el 'animal print', ¿Rita Ora o Kim Kardashian?

-La foto más 'hot' de Cristina Pedroche, absolutamente desnuda, en sus vacaciones

-El truco de Cristina Pedroche para los ojos hinchados cuesta menos de 3 euros