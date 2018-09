Ver esta publicación en Instagram

For the love of O C H R E I love the richness and the warmth of this colour. It’s not a great match with my skintone so I wear it far away from my face. It’s such a beautiful color to wear with other colors so I hope you wear it your way! Do you love ocher too? . . . #ocher#skirt#fringes#parfois#handbag#turquoise#wijnegemshoppingcenter#50plusandfabulous#plus40style#coloraddicted#colorfullife#colorfulsquares#discoverunder50k#discoverunder100k#fempreneur#vrouwelijkeondernemers#stylistlife#empoweringwomen#pinklovers credits to @zazouviscot thx babe