20 sep 2018

María Pombo ya ha caído rendida a una de las tendencias más fuertes de esta temporada, hablamos del estampado tipo pañuelo que regresa de nuevo con algunas de las prendas de nueva temporada más ideales. Primero fue el vestido de Zara, luego el top tipo pañuelo más ideal y ahora le ha tocado el turno a una blusa bicolor de la firma Mango.

Una blusa ideal que la 'influencer' ha compartido en una de sus recientes publicaciones de Instagram y que ha conquistado por completo la red social.

Así que nos hemos puesto a buscar en la web de Mango y tenemos buenas noticias... ¡Aún no se ha agotado!

Sí como lo lees. Esta blusa de manga corta con vuelta, tejido fluido bicolor, estampado tipo pañuelo y cuello de solapa aún sigue disponible en todas las tallas y su precio es de 25,99 euros.

Blusa estampado pañuelo, 25,99 euros. pinit

Pero ya sabemos que todo lo que luce la 'influencer' se agota a los pocos días, así que te recomendamos que no tardes en hacerte con ella porque estamos seguras de que no tardará en colgar el cartel de agotado en la web de la firma. ¡No podrás decir que no te hemos avisado!

