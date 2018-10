3 oct 2018

Si te preguntas si ya va siendo hora de vestir abrigo, la respuesta es clara: sí. Las temperaturas mínimas ya llegan en gran parte del país a los 7 grados y poco a poco el sol deja de calentarnos. El otoño llegó y con él otra duda: ¿qué abrigo me pongo? No, el de plumas no. Tampoco es momento de usar tonos oscuros. Y si no nos crees basta con ver a la socialité más fashonista del mundo, Olivia Palermo.

Palermo no se ha perdido ni una de las semanas de la moda más importantes de la industria. Y en París nos ha dado una lección para aprender a sacarle provecho a los abrigos de otoño. Ella ha apostado por colores vivos, evitando los típicos diseños invernales. Y los ha mezclado con prendas de entretiempo, porque sabe que aún nos queda más de alguna tarde a 28 grados.

Los abrigos de colores brillantes son una tendencia al alza. Y estos meses son ideales para mezclarlos con faldas midi, jerseys de canalé, leggins o incluso algunos shorts. En cuanto a los zapatos, todavía es el tiempo nos permite llevar unos salones, o unas bailarinas y claro, con unas buenas zapatillas, que por algo son los zapatos más vistos en el ‘Street Style’.

Y para llevar un abrigo con personalidad no hace falta que busques demasiado. Estas son algunas de las propuestas de Zara, Mango y H&M.

Abrigo de H&M, precio: 99€. pinit

Abrigo Zara. 49,95€. pinit