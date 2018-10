15 oct 2018

No lo pienses más: acaba de llegar a Zara el look definitivo para triunfar en las fiestas invernales que se avecinan. Y nos recuerda mucho al famoso vestido marrón que se agotó después de verano. No es muy probable que vayas a tener la ocasión de hacerte con un conjunto como este al precio para todos los públicos de la megatienda gallega: el top drapeado, con escote corazón y con mangas abullonadas y la minifalda drapeada y rematada con un volantito no llegan a los 60 euros. Lo mejor: el conjunto es en realidad un 3 en 1, porque por separado el top y la falda se integran perfectamente en tus looks diurnos con, por ejemplo, denim. Y lo supermejor: las dos piezas parecen recién salidas de una improbable colección streetstyle de Yves Saint Laurent.

Desfile de Saint Laurent de la colección P/V 2017. pinit

El diseño en dos piezas, totalmente escueto en el tren inferior y con más volumen en la parte de arriba, es una de las señas de identidad de Anthony Vaccarello en Yves Saint Laurent. Sus colecciones están plagadas de minivestidos que buscan esta misma silueta, que habla de una mujer sexy, amante de las fiestas y con un chic totalmente rock'n'roll.

Detalle de la colección P/V de Saint Laurent de Anthony Vaccarello. pinit

El mismo Anthony Vaccarello quiso poner en la pasarela la combinación de top con gran escote en forma corazón, en terciopelo o en cuero, y los vaqueros, un mix que podemos conseguir perfectamente con el top de Zara.

Diseños de Hedi Slimane para Saint Laurent. pinit

Sin embargo, esta silueta escueta y espectacular a la vez y absolutamente nocturna no es original de Vaccarello, sino de su predecesor Hedi Slimane, un enamorado de todas las estéticas juveniles. Fue él quien renovó absolutamente la imagen de Saint Laurent con sus minivestidos de lujo (best seller absoluto de la marca) y el que ahora ha llevado justamente ese espíritu a Celine, la marca con la que se ha estrenado hace unas semanas como director creativo. Qué gran idea de Zara la de hacerse eco de este duelo de diseñadores... Ellos son geniales, pero los precios made in Arteixo nos gustan mucho más.