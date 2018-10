26 oct 2018

Vicky Martín Berrocal no deja de demostrarnos que se ha convertido en una de las 'it girls' españolas más influyentes dentro del mundo de la moda. Y es que sus 'looks', además de estar enfocados para mujeres reales, son todo un referente de estilo. Pero no solo lo demuestra como diseñadora de prendas y joyas, sino también de calzado. De hecho ha sido uno de sus 'looks' recientes con sus nuevas 'sneakers' Victory, el que ha llamado nuestra atención.

Y no solo por ese primer diseño de 'sneakers' de Vicky que nos encanta, sino por su 'look' elegido para combinarlas. Un 'look' compuesto por un maxi abrigo en color verde militar, una camiseta básica blanca y el elemento estrella: la falda plisada de Zara más buscada del momento.

De hecho hace poco más de una semana te hablábamos de ella. Una falda midi de cuadros, cintura elástica, bajo acabado en volante y acabados deshilachados que lucía hace unos días Sara Escudero (de Collage Vintage) y que ha arrasado por completo en la web de la firma.

Falda plisada de cuadros, 39,95 euros. pinit

Y no nos extraña, ya que además de ser una prenda viral, su precio 'low cost' de 39,95 euros y su diseño súper otoñal la convierten en una de esas prendas imprescindibles en nuestro closet este otoño.

¡Está claro que Vicky Martín Berrocal no se pierde ninguna tendencia! ¿Y tú? ¿Has conseguido hacerte con ella? Si no has sido una de las afortunadas que han logrado hacerse esta falda, solo te quedará cruzar los dedos para que Zara se compadezca con nosotras y vuelva a reponer esta prenda tan ideal en su web ¡No la pierdas de vista!

