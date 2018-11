1 nov 2018

Estamos seguras de que sabes perfectamente a qué botas nos estamos refiriendo porque estás más que acostumbrada a verlas por todos los lados. Sí, son las llamadas Dr. Martens y están en todas partes. Y por supuesto si todo el mundo las tiene, las ‘influencers’ no iban a ser menos. Con cordones, cremallera, negras, burdeos… No importan las características porque sabes diferenciarlas del resto de botas del momento.

Ya comenzaron a hacerse famosas el otoño e invierno pasados, pero incluso en verano las hemos continuado viendo. Son perfectas para lucir con cualquier prenda… ¡Y si hablamos de festivales no se nos ocurre un calzado mejor! Así que Dulceida, Marta Lozano, Mery Turiel, María Pombo y todas las ‘it girls’ a las que seguimos en Instagram ya las tienen y no dejan de formar looks con ellas. ¡Y nos han creado la necesidad de querer llevarlas nosotras también!

Puedes adquirirlas en la web de Dr. Martens o en Au Revoir Cinderella, entre otros muchos sitios webs. Pero si pasas de tener las originales y buscas algo más ‘low cost’, Pull & Bear y Bershka tienen unas imitaciones de lo más acertadas y que también nos gustan mucho. ¡Estas botas con plataforma son lo más!

