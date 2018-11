27 nov 2018

Los abrigos de pelo no son fáciles, lo reconocemos. Por mucho que se los hayamos visto a Cristina Pedroche o a My peep toes y les queden estupendamnte bien. Pero también hay que admitir que son pura tendencia, amorosos a más no poder y la mejor manera de combatir el crudo frío del invierno que nos espera. Nosotras vamos un paso más y hemos puesto el ojo en este que lleva la "influencer" María Bernad, de peluche y con estampado de flores. No le falta detalle, ni tampoco glamour. Y es de una tienda de sobra conocida por todas: Uterqüe.

Si nos atrevemos a recomendarte esta prenda es porque María demuestra que puede ser el abrigo más estiloso y trendy del momento. Pero sí es verdad que al ser de Uterqüe, el precio se nos va un poco de presupuesto. Son 229 euros.

Abrigo de Uterqüe (229 euros). pinit

Aunque algo tendrá el abrigo para que solo quede dispobible en la talla S (la XS y la M ya están agotadas). Si te has enamorado de él igual que nos ha pasado a nosotras, corre a por uno. Aunque siempre nos quedará esperar a las rebajas de enero y ver si aún queda en tienda.

El abrigo mezcla dos tendencias: peluche y estampado floral. pinit

Si te decides, estamos seguras de que llamarás la atención y serás, como poco, la envidia de todas tus amigas "fashion".