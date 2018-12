5 dic 2018

Aunque la moda se esfuerza extraordinariamente para que salgamos de la seguridad de los colores oscuros, el negro sigue siendo la opción favorita cuando nos enfrentamos a citas en las que tenemos que comunicar seriedad, formalidad, sobriedad o, directamente, profesionalidad. Un "total look" negro nos permite mostrarnos a nosotras mismas por encima de la moda, un efecto que no hay que desaprovechar cuando tratamos de resaltar talentos que no tengan que ver con lo estético. Dicho con otras palabras: vestida de negro te escucharán más que te mirarán.

"Total look" negro de Zara, perfecto para las citas importantes.

Este "look" que acaba de llegar al website de Zara nos parece casi perfecto para esas ocasiones en las que queremos que, además de vernos, nos escuchen. Porque las tres piezas poseen una personalidad fortísima que, sin embargo, no neutraliza a la persona que las lleva: la realza. El abrigo es la gran estrella del "outfit": lleva un espectacular cuello desmontable, cierra cruzando con un cinturón del mismo tejido y tiene el largo perfecto (99,95 euros).

El abrigo lleva un espectacular cuello desmontable.

La sobriedad del abrigo, un patrón extremadamente sencillo si le quitamos el cuello, queda hackeada por un pantalón "culotte" que es un hallazgo en sí mismo. De hecho, está agotado ya en algunas tallas (17,95 euros). Se trata de otro diseño muy básico que aporta el toque de atrevimiento en un estilismo que prefiere no arriesgar nada. Pero al mostrar parte de la pierna, permite que se vean los fantásticos botines de plataforma que se han convertido en protagonistas de la tendencia de invierno en Zara (79,95 euros).

Los pantalones "culotte" completan el "outfit" de Zara.

Nos encanta la sensación de poder que transmite este estilismo: el abrigo es regio, pero son los pantalones (una elección nada obvia en un estilismo conservador) y los botines de plataforma los que aportan el plus de interés que proclama que la mujer que los lleva sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Queremos más de este "power", Zara.