10 dic 2018

Compartir en google plus

El último look 'dominguero' de Sara Carbonero nos ha enamorado y es que ella es experta en dar con la combinación perfecta para cuando no sabes qué ponerte. La presentadora ha publicado una fotografía en Instagram en la que se puede ver a toda la familia pasando el domingo por las preciosas calles de Oporto. Podríamos hablar largo y tendido sobre la imagen, pero no. Hoy queremos centrarnos en el conjunto (acertado) que Sara Carbonero escogió para la ocasión: resta años, es cómodo, casual y sabemos donde conseguirlo.

La presentadora se suma a una larga lista de famosas que han lucido una cazadora vaquera con Mickey, como Cristina Pedroche. El entrañable ratoncito de Disney que se ha colado en todas las prendas del armario de las celebrities por su 90 aniversario. La cazadora de Sara Carbonero es de Levi's y está disponible en su web por 140 euros.

1. Cazadora Levi's x Mickey Mouse. 2. Falda Midi de Mango. 3. Zapatillas Gazelle de Adidas. pinit

Por otro lado, ha elegido una falda midi de canalé de Mango (25,99 euros). Un tipo de falda que, como pasa con los vestidos, nos cuesta combinar con unas sneakers. Y Sara Carbonero lo ha hecho perfectamente.

En cuanto al calzado, las zapatillas Gazelle de Adidas (94,95 euros) combinan muy bien con prácticamente cualquier prenda: con faldas, con traje, con vestidos... son muy versátiles y te solucionarán algún que otro dilema estilístico. ¿Con qué nos sorprenderá Sara Carbonero el domingo que viene?

No te pierdas...

-Sara Carbonero y el look con peto que se ha hecho viral en Instagram

-Sara Carbonero vuelve a vestir de una firma que habíamos olvidado

-El look 'collage' de Sara Carbonero, el mejor truco de estilo para parecer más joven