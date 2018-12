11 dic 2018

No es que nos gusteel estampado de leopardo, es que nos encanta. Tanto, que si lo llevamos por partida doble, mejor. Por eso hemos puesto el ojo sobre este look de Mar Saura, que nos tiene acostumbrados a looks de alfombra roja sexys y elegantes, pero también a estilismos de calle que son perfectos para el día a día, además de pura tendencia.

Mar Saura con jersey de Bershka y abrigo de Mango.

Como este, con jersey y abrigo del mismo estampado, que Mar combina con unos leggings de cuero y unos botines. Un mix de sobresaliente, que rebaja el exceso de leopardo de la parte de arriba y le da ese puntito rockero que tanto le gusta a la actriz. Pero vamos por partes.

Abrigo de Mango.

El abrigo es un modelo de Mango, de largo tres cuartos y solapas grandes, de inspiración setentera. Su precio es de 89,99 euros.

Jersey de Bershka.

El jersey que lleva Mar es de Bershka. Ya está agotado en la web pero en la firma de Inditex hay muchas opciones, también de leopardo, como este con detalles en rosa, que cuesta 22,99 euros.

Leggings de Calzedonia.

Y para completar el look, la clave está en los leggings. En su caso, de cuero, pero nosotras vamos a apostar por unos térmicos, para combatir el frío. Como estos de Calzedonia. La marca italiana está decidida a que no pasemos frío y se ha volcado en este tipo de tejidos. Primero fueron los vaqueros y ahora, los leggings.

Remata el look con botas o botines y tendrás el "outfit" perfecto. ¿Te animas a copiar el look de Mar Saura?