31 dic 2018

Compartir en google plus

Lo sabemos... Aún faltan unas horas para despedirnos del 2018, pero lo cierto es que no podemos resistirnos a pensar en cuáles serán esos nuevos 'looks' con los que ya nos proponemos empezar el 2019. Una de esas nuevas prendas que vas a desear tener en tu armario es la nueva blazer favorita de las 'influencers' que no nos cansamos de ver en Instagram.

Una blazer de cuadros muy especial por la que ya se han decantado algunas 'influencers' como Paula Argüelles y que ya se ha convertido en una de las prendas más vendidas de la firma y como no... en la nueva prenda viral para este 2019.

Tanto es así, que ya se ha agotado por completo en la web de Zara. Y no nos extraña, sobre todo porque se trata de una de esas prendas perfectas para conseguir los mejores 'looks' para diario e incluso para la ofi.

Una blazer de cuello solapa, manga larga, bolsillos frontales, cierre cruzado delanteros, botones metálicos y con acabados deshilachados, perfecta para conseguir el 'look' calentito más cómodo e ideal de esta nueva temporada.

¡Pero tranquila! puede que aún estés a tiempo de conseguirla en tienda. Sólo tendrás que cruzar los dedos para que alguna de las tallas, de esta nueva blazer de 79,95 euros, aparezca despistada en alguna de tus tiendas cercanas.

¡No te quedes sin ella!

