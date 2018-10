26 oct 2018

Ya no hay vuelta atrás: el bronceado se ha evaporado, los looks de verano ya no tienen un pase y en la oficina todo va cogiendo velocidad. Si estás decidida a darle un enfoque más pro a este nuevo curso, pon tus estilismos a la altura de tus ambiciones.

Este de María Bernad, un total look de Uterqüe, es perfecto: un traje con falda combina seriedad y feminidad a la perfección. Importante: esas botas planas que le aportan un aire retro al conjunto.

Una publicación compartida de María Bernad (@maria_bernad) el 3 Oct, 2018 a las 10:22 PDT

Alexandra Pereira lleva varias semanas muy centrada en el romanticismo francés, un estilo que no nos encaja demasiado en lo laboral. Sin embargo, este look de principio de temporada puede triunfar en aquellas oficinas con una etiqueta que premie la vanguardia y la inventiva. La americana con cinturón es un básico para la oficina de esta temporada: favorece a todas. La combinación con ciclistas es una genialidad total. Lo mejor: ambas piezas son un básico que puedes encontrar en todos los precios y tallas.

Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 2 Oct, 2018 a las 10:49 PDT

Nos encantan todos los looks de Gala González, aunque la verdad es que son totalmente inalcanzables para nosotras. Sin embargo, pone en juego ideas que todas podemos aprovechar. Por ejemplo, sus looks con vaqueros: sin siempre elegantes. Aquí, unos vaqueros elevan el tono gracias a una chaqueta protagonista. Esta, de Prada, está fuera del poderío de nuestro bolsillo, pero cualquier chaqueta e tweed o de cuadros, escoceses o no, sirve al propósito de vestir los jeans. No la elijas negra: este invierno está pidiendo naranja, amarillo, morado...

Una publicación compartida de Amlul.com (@galagonzalez) el 24 Oct, 2018 a las 9:57 PDT

María Pombo fue de las primeras en localizar esta camisa de Mango que le da un giro al popularísimo estampado animal. Con ese tono anaranjado inyecta alegría a esta temporada fría, sin prescindir de la tendencia. Cualquier camisa con esta personalidad es capaz de convertir unos pantalones cualquiera en el perfecto acompañante para un look de oficina. La clave está en elegir una camisa de impacto: con un estampado sofisticado, adornos a los grande (como esos bolsillos delanteros) y una calidad en la caída tel tejido alta.

Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 24 Oct, 2018 a las 12:07 PDT

Este look de Nina Urgel podría haberlo propuesto perfectamente Gala González: es de un refinamiento absoluto. El mensaje para nosotras está claro: podemos combinar cualquier pantalón palazzo o de pernera ancha en un colo monocromo con u jersey igualmente básico y monocolor, y darle el toque sofisticado con un gran cinturón, la clave del estilismo. El efecto es de una sencillez súper elegante: este look te llena de seguridad.

Una publicación compartida de Nina Urgell Cloquell (@ninauc) el 17 Oct, 2018 a las 12:29 PDT

También nos ha gustado mucho este look de Jessie Chanes que es todo él de Trucco. Estamos, de nuevo, ante un juego de básicos con un gito especial: la camisa blanca se ata con un lazo y los vaqueros, en un denim muy oscuro, llevan un pespunte a la vista; la chaqueta, de una pana muy fina, tira al naranja que tanto vemos en la tendencia y el bolso es bonito y práctico. ¿Te gusta? Ahora mismo, Trucco tiene un 30% sobre toda la tienda.

Una publicación compartida de Jessie Chanes /Seamsforadesire (@jessiekass) el 24 Oct, 2018 a las 12:30 PDT

También te interesa...

- El look de Aitana en 'El Hormiguero' que nos dejó heladas

- Esta temporada la americana de moda es morada

- Marta Lozano y el 'look' otoñal que querrás copiar esta temporada