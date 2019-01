9 ene 2019

En el último lustro, Victoria Beckham se ha ganado el respeto de la industria de la moda y todos los premios habidos y por haber en el sector. Sin embargo, no existe prueba más palpable de la capacidad de seducción de un diseño que su réplica, más o menos fiel en las tiendas del "low cost". Ciertas prendas y complementos de Victoria Beckham son habitualmente clonadas en Zara, pero ahora es Mango la que se une a este refrendo de su trabajo por la vía de la copia. El asunto no puede ser más paradójico: aunque sus ideas se venderán como churros en las franquicias, su propia firma no parece pasar por el momento ecónomico más óptimo.

Uno de los looks más celebrados del Victoria Beckham este invierno aparece, clonado a la perfección, en la nueva colección de Mango, una firma bastante afín con la mujer minimalista y contemporánea que representa Beckham. La pieza más definitoria de su colección de temporada, unos pantalones pitillo con una abertura frontal para que pueda aparecer el botín, se venden ya en Mango por 39,99 euros. Los pantalones no pueden ser más clónicos.

Pero, además, Mango lanza también en esta nueva colección de 2019 una chaqueta muy muy similar a la que Victoria Beckham lleva con esos mismos pantalones: en color camel y más bien larga. Se trata de una americana en tejido jaspeado mezcla de lana, con doble botonadura y bolsillos con solapa (89,99 euros). La verdad: nos lo ponen en bandeja para replicar milimétricamente el look de Victoria. Que, además, no puede ser más ideal para la oficina y más allá.