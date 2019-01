15 ene 2019

Estamos obsesionadas con las rebajas, y ya solo vemos la vida 'fashionista' a través del cristal de los descuentos. Sin embargo, de tanto buscar ofertas en vestidos, abrigos y complementos, nos hemos saturado y necesitamos cierto aire fresco en forma de nueva temporada.

Por eso, no hemos podido evitar echar un vistazo a la sección de 'nueva colección' de Mango, y justo cuando íbamos a volver a nuestra busca y captura de chollos, hemos descubierto el truco de estilo con el que podremos rescatar nuestros vestidos de verano favoritos incluso cuando los termómetros estén bajo cero.

No esperéis física cuántica: este truco es tan sencillo como ponerte tu vestido de verano favorito (uno de esos de tirantes, de silueta fluida y en un color intenso) con un cárdigan de lana muy calentito, una maxibufanda y unas botas (si son de estilo 'cowboy', añadirás un plus de tendencia). ¿El resultado? Un look súper favorecedor y con un toque 'boho' maravilloso.

Este vestido de nueva colección de Mango cuesta 39.99 euros; y el cárdigan de lana, 44.99 euros. pinit Mango

Y sí, este truco también lo tienen fichado influencers como Belen Hostalet o Gala González, así que... ¿qué más razones de estilo necesitas para copiarlo?

