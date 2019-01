22 ene 2019

Entre los accesorios que han llegado de nueva temporada a las firmas "low cost", triunfan los que son para llevar en la cabeza. No vamos a dejar de lado zapatos y bolsos, pero sí vamos a poner especial atención en otros complementos que añadirán un extra de estilo a tu look. Si hace poco hablábamos de los lazos para el pelo (gracias a un look de Paula Echevarría), hoy le toca el turno a las diademas.

Diadema de terciopelo granate, de Stradivarius.

Un accesorio que siempre identificaremos con el personaje de "Gossip Girl" Blair Waldorf, que hizo de ellas su sello particular y consiguió que este elemento (aparentemente infantil), se convirtiera en objeto de deseo universal para todas las fashionistas.

Ahora, años después de que acabara la serie, en Stradivarius han apostado a lo grande por ellas. La colección es más que amplia, hay de terciopelo, de raso, con lentejuelas; para llevar en tus looks de día o para acompañar un vestido de fiesta. Y vamos más allá, nos ha parecido el accesorio perfecto para un estilismo de invitada de boda de invierno.

Y todas tienen un denominador común: son rígidas y el tejido forma un nudo en la parte superior.

En negro y tejido de raso, de Stradivarius.

No renuncies a este accesorio porque tengas la edad que tengas (y lleves el corte de pelo que lleves) te va a favorecer igual. Si apuestas por llevarla durante el día, elige un look sobrio con prendas básicas, para que la diadema sea la protagonista absoluta. Estas dos opciones de Stradivarius son perfectas y llevan el toque de tendencia que necesitas.

Diadema de tela de cuadros vichy, de Stradivarius (5,99 euros).

Pción con estampado "animal print", también de Stradivarius (5,99 euros).

Si lo que buscas es un efecto accesorio de noche, puedes apostar por una con brillo. La firma de Inditex también tiene. O bien el modelo de la foto, en tejido con purpurina, o una opción parecida con lentejuelas bordadas.

Esta diadema es en tejido de purpurina y cuesta 5,99 euros.

Es evidente que lo que quieren las firmas es que, este invierno, adornemos nuestras cabezas y de la manera más fashion posible. ¿Te atreves con la diadema?