9 feb 2019

Compartir en google plus

Eva Longoria y Cristina Pedroche no se conocen y creemos que tienen poco en común. Sin embargo, ambas celebrities han protagonizado esta semana uno de los mejores looks de los últimos meses, coincidiendo con la, hasta el momento, prenda más arriesgada del 2019 (pasando por alto es escotazo de Kim Kardashian).

La presentadora de ‘Zapeando’ los llevó, como no, en su programa. Arriesgando con un rosa chicle, el look de Cristina Pedroche se convirtió en lo más comentado del viernes. ¡Y no es para menos! Dejando a relucir toda su pierna, los pantalones de la mujer de David Muñoz combinaban a la perfección con un top negro. Sin embargo, Eva Longoria se decantó por unos casi iguales en color blanco que lució con una camiseta de manga larga también negra.

Eva Longoría con pantalones acabados en lazada. pinit getty

¡Son tendencia total! Y para nuestra sorpresa, ambos están disponibles en sus respectivas marcas. Mientras que los de Cristina on de Capriche y cuestan 69,90 euros, los de la actriz estadounidense son de Prem y valen poco más de 150 euros. Gracias a estas dos famosas tenemos claro cuál va a ser nuestra próxima adquisición. Pero esperaremos un poquito a que suban las temperaturas…

Pantalones que han llevado Cristina Pedroche y Eva Longoria. pinit d.r.

Además...

La colección primaveral de Primark que nos hace soñar con el buen tiempo

Los nuevos bolsos de Mango que no te vas a quitar

Esta es la blusa bordada que esta agotada porque la tiene esta influencer