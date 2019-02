6 feb 2019

Cristina Pedroche reconoce su adicción al móvil y lo ha compartido en sus redes sociales. La gran mayoría abrumadora de sus seguidores se han sentido identificados. La presentadora ha querido tomar una decisión, que parece fácil pero no lo es.

El móvil es el accesorio indispensable de nuestra persona hoy en día. Todos hacemos un uso incorrecto de la tecnología, pero especialmente del teléfono móvil. Nos acompaña a todas horas y nos hace sentirnos seguros de poder contactar con los que necesitamos en todo momento sin inconvenientes. "Se me había olvidado el móvil en casa y al principio he estado nerviosa pero avisando a quien tenía que avisar me he relajado y estar 5 horas sin móvil ha sido una desconexión maravillosa.", comenzaba escribiendo Pedroche en su publicación de Instagram.

La presentadora de Zapeando ha querido tomarse un momento especial para reflexionar sobre el tema. Cristina reconoce su adicción al móvil y quiere estar más en el momento en el que vive que en su realidad virtual. "También me ha servido para darme cuenta de que estoy bastante enganchada. Lo mejor es que al darme cuenta le voy a poner solución. Quiero estar más presente en mi presente.", escribía Pedroche.

Esta reflexión y publicación ha despertado a atención de todos sus seguidores más fieles y hasta de los haters que tiene todos los días en su cuenta. Ha despertado el interés en un tema abierto a debate especialmente las redes sociales. Y tú, ¿tomas consciencia de ello?

