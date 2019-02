13 feb 2019

Todo empezó por la famosa horquilla de Gucci. Esa especie de pasador con el nombre de la marca en letras de strass que arrasó entre las "influencers". Y a ese modelo le siguieron otro muchos, hasta llegar a la tendencia de accesorios más "cool" de la primavera: las horquillas de perlas. Románticas y elegantes, adornan cualquier peinado (suelto o recogido) y son el complemento ideal para cualquier estilismo. En Instagram ya son habituales pero no era fácil hacerse con ellas porque no estaban en ninguna de nuestras firmas "low cost" de cabecera. Hasta ahora... Zara ha venido al rescate con este juego de 4 horquillas que nos ha devuelto la fe en Amancio Ortega. Ya nos parecía raro que le hubieran pasado desapercibidas. A él no se le escapa nada.

Pack de cuatro horquillas de Zara, 15,95 euros. pinit

El buque insignia de Inditex ha sacado un pack de cuatro horquillas de diferentes tamaños y grosores, todas en dorado y adornadas con perlas. Perfectas para llevar juntas (en fila, todas seguidas de forma paralela) o por separado, según te guste.

Horquillas doradas con perlas, de Zara. pinit

Y nosotras estamos como locas de contentas porque nos gustan las cosas fáciles y a un golpe de click. Y Zara, de eso, sabe mucho. No queremos meter prisa a nadie, pero tienen toda la pinta de agotarse en breve porque tienen un precio más que interesante, 15,99 euros. ¡No tardes en comprarlas! Te aseguramos que no te las vas a quitar.