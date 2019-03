31 mar 2019

Este top de Zara ya es oficialmente viral en las redes sociales. No sabemos cómo no se ha agotado siendo una de las piezas más vendidas del grande de Inditex en los últimos meses, pero lo cierto es que además de verlo por todas partes, sigue disponible en todas las tallas, tanto en web como en tienda física. No vamos a compararlo con la famosa chaqueta amarilla, pero pinta ser otra pieza arrolladora que estaremos viendo sin parar hasta que el calor llegue a su fin y toque hacer cambio de armario. Más o menos en seis meses…

Es de lunares, con manga larga abullonada y frunces delanteros, además de ser elástica gracias a una espalda llena de gomitas.

Y sentimos decirte que es la típica pieza que u odias o amas. A nosotras nos gusta, pero sí que es cierto que las opciones para combinarla se reducen a jeans y faldas de talle alto. Pero igualmente nos parece una blusa muy original y alegre para estos días de sol y playa. Está disponible en Zara desde la talla XS hasta la XXL y su precio es de 22,95 euros. No sabemos qué se le ha pasado por la cabeza al estilista de la firma de Amancio Ortega, pero la opción que nos da para llevar este top no nos gusta nada de nada… Juzga tú misma.

Mientras tanto en las redes sociales ya se encuentra por todas partes y casi todas las fashionistas coinciden en combinarlo con prendas vaqueras. A la espera nos mantenemos de ver algún look diferente que nos convenza de que estos lunares pueden llevarse con mucho más que jeans o pantalones largos y lisos.

