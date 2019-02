27 feb 2019

Seguro que alguna vez os ha pasado: descubrís 'la prenda' con mayúsculas en vuestra tienda favorita, tenéis un auténtico flechazo y necesitáis compartirlo con vuestras amigas, para que también caigan rendidas ante la que va a ser tu mejor compra de la temporada. Pero cuando se la enseñas, nada es como imaginabas: "¿en serio te gusta eso?", te responden. Pues bien, algo así pasó ayer en la redacción de Mujerhoy.com con este vestido de invitada de Zara.

Lo descubrí el domingo por dando mi repaso nocturno a la Web de Zara, y cuando lo vi, lo necesité. Tenía que compartirlo con mis compañeras a la mañana siguiente. Pero no, no encontré la respuesta que buscaba... Su rosa era demasiado rosa; su estética, demasiado cursi; esos botones... "No es mi estilo", "a mí me gusta más la versión en falda", me decían. Algo fallaba y yo no lo podía entender. ¿Cómo le podían poner peros a esta maravilla salida de los estudios de diseño de Arteixo? Así que decidí reposar mi decisión unas horas más, por si era un arrebato consumista.

Han pasado casi 48 horas, y mi romance con este vestido de invitada de Zara sigue intacto. Me sigue pareciendo pura delicadaza; su rosa es perfecto (los Oscar nos han demostrado que es el color de la temporada); su largo midi asimétrico y sus plisados, súper favorecedores; su estética vintage, elegancia en estado puro; el detalle joya de los botones en ese cuello alzado, todo un acierto.

Y sí, por supuesto que me lo imagino en una boda de día esta primavera coronado con un pamelón enorme o un tocado 'retro' con redecilla, pero también lo guardaría para el próximo invierno y lo llevaría con una estola de piel al hombro, unos guantes cortos de cuero y un tocado de terciopelo a modo de casquete. Vamos, que los 80 euros (79.95 para ser exactos) que cuesta iban a estar bien invertidos. Aunque mis compañeras me tachen de cursi...

