20 abr 2019

Confesamos alto y claro que la primavera es nuestra estación del año favorita. Y no lo decimos precisamente por sus temperaturas, que de vez en cuando nos sorprenden con grados bajo mínimos, sino porque nuestras firmas de moda favoritas se actualizan definitivamente y los colores claritos y alegres se hacen paso entre los tonos oscuros que hemos estado llevando los meses anteriores. Y si queremos encontrar el arcoiris solo hace falta entrarse en una tienda de Zara donde las prendas están estratégicamente colocadas para que nos quedemos embobadas con el mix de colores que se puede hacer sin que parezca una locura mezclar amarillo con rosa...

Y entre esta colección que no tiene enamoradas, hay un vestido amarillo clarito y lencero que nos ha encantado. ¡EN-CAN-TA-DO! Pero como siempre, alguna que otra 'influencer' se nos ha adelantado en la compra... María Fernández Rubíes, Tezza e innumerbales 'instagramers' han encontrado la ocasión perfecta para lucir este vestido primaveral y veraniego, así que al resto no nos queda más remedio que decidirnos en si cogerlo o no, porque visto está que sienta de maravilla.

El vestido midi de tirantes se encuentra en Zara por 29,95 euros y también está disponible en color rosa, otra de los aciertos asegurados para estos meses de buen tiempo.