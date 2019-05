6 may 2019

Llega el buen tiempo y ya hay que empezar a enseñar carne. Pero tranquila, no te pedimos que vayas con la tripa al aire ni con "minishorts" vaqueros. Todavía. Vamos a empezar por destaparnos... los pies. Y echando un vistazo a las tendencias de la temporada hemos descubierto que el calzado de rafia es el que más vamos a llevar esta primavera-verano. Sandalias, seguro; pero trambién mules, la opción perfecta para la transición porque solo vas a enseñar los talones.

Tanto si apuestas por un tipo o por otro, hay dos opciones perfectas en el low cost. Las mules de Stradivarius y las sandalias de Zara. Ambas son de rafia y con un gran lazo, pero cada en su estilo.

Mules de Stradivarius, 25,99 euros. pinit stradivarius

El formato mules es uno de nuestras apuestas para el entretiempo. El calzado perfecto para no pasar de forma brusca de las botas a las sandalias. Porque las más frioleras nos tenemos que ir destapando poco a poco y los pies son una de las partes más delicadas. Estas de Stradivarius son maravillosas, no solo por su precio (25,99 euros) es que además tienen un tono arena que pega con absolutamente todo. Y su tejido rústico es cómodo y muy trendy. Por no hablar del gran lazo que decora las palas: ideal.

Sandalias de Zara, 35,95 euros. pinit zara

La versión de Zara es también del mismo tejido y con un lazo, pero en lugar de estar cosido, directamente forma la pala del calzado y tiene los bordes desflecados. Además tiene otro extra de tendencia, el tacón de esparto. Es ancho y no muy alto así que no van a perder ni un ápice de comodidad. Cuestan 35,95 euros, algo más que las de Stradivarius, pero son de esas que no te vas a quitar en todo el verano.

Seas de mules o de sandalias, en el low cost tienen tu calzado de rafia perfecto para inaugurar la temporada.