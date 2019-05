6 may 2019

Antes de que llegue definitivamente el calor y nos pongamos los vestidos de verano, hay una prenda que nos salva, cada año, los looks de entretiempo. Y no es otra que los vaqueros. Y entre tanta variedad no es fácil elegir los mejor. Esos jeans perfectos que además de ser cómodos, sientan bien y son tendencia. Por eso, cuando hemos descubierto estos de Zara, hemos decidido que los queremos en todos los colores. Y no solo nosotras, también las influencers.

La influencer Paula Argüelles con los vaqueros slouchy de Zara. pinit @paulaarguellesg

Los primeros que salieron fueron los grises, como los que lleva la influencer Paula Argüelles. Se agotaron en un abrir y cerrar de ojos y los volvieron a sacar. Han vuelto a colgar el cartel de "sold out" pero la buena noticia es que aún están disponibles en otros tonos, mucho más veraniegos, como el rosa o el blanco. ¿Aún no sabes cuáles son? Pues cuestan 29,95 euros y en la firma de Inditex los llaman "Slouchy". En concreto, Slouchy Z1975. Quizá porque tienen inspiración retro, con sus pinzas y su volumen en la pierna, que se ajusta según llega al tobillo.

El tono favorito de las influencers es el gris pero está agotadísimo. Ellas lo llevan con vueltas en el bajo. pinit @marvaldel

Al ser anchos de pierna pero ajustarse a la cintura, no solo son cómodos, también disimulan todo lo que hay debajo. Y lo mejor es que dan mucha talla. Tanta que hay que comprar una menos de la que lleves habitualmente. Y esto sí que es un subidón a la hora de probarse vaqueros.

Las más altas los pueden llevar con el bajo estirado; para las bajitas, lo mejor es llevarlos con una o dos vueltas, como hemos visto que los llevan las influencers. Y si bien el color favorito en Instagram es el gris (que, por cierto, está de nuevo agotadísimo) ahora nos gustan más en otros tonos.

En verde militar (29,95 euros). pinit zara

En blanco, perfectos para cuando suban las temperaturas (29,95 euros). pinit zara

En rosa lavado, también cuestan 29,95 euros. pinit zara

Lo malo es, como siempre, que todo lo bueno, bonito y barato empieza a volar en la firma de Inditex. Y es lo que ha pasado con estos pantalones. Si ya decíamos que los grises estaban agotadísimos, con los demás colores está pasando lo mismo. En rosa y blanco aún quedan tallas, pero si te gustan los verdes, solo quedan tallas sueltas.

No te lo pienses porque al ritmo que van no van a pasar de esta semana. Elige tu color y cómpralos ya.