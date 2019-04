22 abr 2019

Entrar en el Instagram de Paula Argüelles significa preparar la tarjeta, porque vas a enloquecer al más puro estilo Julia Roberts en 'Pretty Woman' con todas las prendas de nueva temporada con las que crea looks irresistibles para sobrevivir al entretiempo. Y no lo decimos nosotras (que también), lo dicen sus seguidoras que no se cansan de preguntar dónde pueden conseguir sus outfits al completo.

Y eso es justo lo que ha ocurrido (una vez más) con su última fotografía. La influencer ha compartido en Instagram un look con el que ha acaparado todas las miradas gracias a un cárgidan-vestido de punto que te va a gustar más aún cuando sepas de dónde es y cuánto cuesta. "Cómodo y con rollo" "Lookazo" "Qué estilazo, estás ideal", los comentarios no se hicieron esperar.

Se trata, según la firma, de un "cárdigan largo de escote pico, manga larga, bosillos delanteros, bajo con aberturas laterales y cierre frontal con botones", que Paula Argüelles ha lucido como vestido junto a unas zapatillas blancas y una bandolera marrón a juego con los tonos tierra de la prenda que te hará más fácil vestir en entretiempo y que no te quitarás ni en las noches de verano.

Y por si todavía no se te ha pasado por la cabeza de dónde podría ser, ya te lo decimos nosotras: ¡de Zara! Sí, el gigante de Inditex ha vuelto a hacer otra de las suyas con este modelo versátil de nueva colección que también puedes combinar abierto, para sacarle aún más partido, con unos jeans y una camiseta básica. Está disponible en todas las tallas, cuesta 29,95 euros y hay otra versión estilo marinero con rayas en tonos blanco y azul marino. ¿Podría ser esta la mejor compra para tu armario?

Cárdigan largo de Zara. (29,95 euros). pinit zara

