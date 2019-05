7 may 2019

Si estás buscando una prenda de semi-abrigo que puedas llevar de aqui al verano y que no sea una cazadora denim, tenemos que confesarte que ya hemos dado con ella o mejor dicho ¡las influencers la han encontrado! Y es una de esas prendas que deberían permanecer en el fondo de armario temporada tras temporada. Nos referimos a las gabardinas de lino.

Una de esas prendas para ponernos cuando el tiempo esté un poco más fresquito y que te ayudará a resolver cualquier look cuando no sepas qué ponerte. Además permitirá adaptar tus estilismos a las temperaturas cambiantes que todavía experimentaremos esta primavera y dos de nuestras influencers favoritas ya la han destacado como ese must que no puede faltar en nuestros looks esta temporada.

Por un lado, Alexandra Pereira la ha lucido en uno de sus recientes looks de Instagram. Un lookazo 'total white' perfecto para viajar, al que ha dado ese toque estrella con una de estas gabardinas de lino.

Ella se ha decantado por este modelo en color mostaza, que aún hemos encontrado disponible en Zara por 49,95 euros.

Abrigo con cuello y solapa y manga larga en color mostaza, 49,95 euros. pinit Zara.

Alba Díaz tampoco se ha podido resistir a lucir este look básico de jeans y camiseta con esta gabardina, similar a la que fichamos en el Instagram de Alexandra Pereira. La hija de Vicky Martín Berrocal se decantó por una en un tono más apagado también de Zara para lucir el día de la madre.

Concretamente este modelo de la firma, que aún puede ser tuyo por 59,95 euros.

Trench amplia confeccionada en tejido con mezcla de lino de cuello y solapa, 59,95 euros. pinit Zara.

Dos opciones en las que podrás inspirarte esta primavera, pero lo cierto es que en nuestras firmas low cost favoritas existen numerosas opciones similares que podrás combinar tanto con vaqueros como con vestido o falda ¡Todas las opciones son válidas!

¿A qué esperas para incorporar este must en tu armario?

