28 feb 2019

Compartir en google plus

Que haríamos sin los básicos de armario... Sí, esas prendas básicas capaces de evitarnos quebraderos de cabeza sobre que llevar, porque combinan con todo, y que además siempre están de moda. Nosotras no podríamos vivir sin ellos y Marta Carriedo tampoco, al menos eso es lo que ha confesado en uno de sus 'stories' de Instagram.

La 'influencer' ha revelado que en su 'look' básico ideal no pueden faltar unos jeans, una camiseta y tampoco una chaqueta de punto. Es uno de sus 'looks' favoritos y sin duda uno de los más confortables para la 'influencer'.

Marta Carriedo ha revelado cuál es su 'outfit' básico favorito. pinit Instagram.

Ella en esta ocasión ha puesto el toque estrella con una chaqueta de punto de nueva colección de Pull & Bear, pero lo cierto es que este tipo de 'looks' son súper sencillos de copiar y además este podrás variarlo en función de las prendas que mejor se adapten a tu estilo y gusto personal.

El toque estrella lo ha dado con una chaqueta de punto básica de Pull & Bear. pinit Instagram.

Nosotras hemos elaborado nuestro propio 'outfit' básico inspirado en el de la 'influencer' y copiando su chaqueta de punto gris.

1. Chaqueta de punto soft botones de Pull & Bear (22,99 euros), 2. Camiseta básica negra de Zara (5,99 euros), 3. Jeans mom fit de Stradivarius (29,99 euros). pinit D.R.

¿Y tú? ¿Ya tienes claro cuál es tu 'outfit' básico favorito?

No te pierdas...

- Marta Carriedo tiene el look perfecto de la temporada (y te contamos cómo copiarlo)

- Marta Carriedo desvela su truco de maquillaje para conseguir unos labios con más volumen

- Estampado floral y espalda al aire: este vestido de Zara es todo lo que querrás esta primavera