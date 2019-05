19 may 2019

Compartir en google plus

Te hemos hablado anteriormente de la firma de moda Laagam, de su increible bolso color crema que estamos deseando estrenar y de todas las tendencias que no nos vamos a perder nunca. La marca, fundada por Inés Arroyo, ha ido creciendo como la espuma y no nos extraña nada porque sus originales creaciones no las encontramos en ningún otro lado. Y ahora nos hemos fijado en unas sneakers que se empiezan a ver de forma constante en Instagram y que nosotras también queremos lucir.

Se trata de las sneakers Soho, en color blanco con el logo en rojo, plataforma y detalles en negro que las hace las más especiales del momento. Están disponibles en la web de Laagam por 69 euros y puedes adquirir todas las tallas. Al parecer, están inspiradas en el famoso barrio neoyorquino llamado Soho, así que podrás sentirte toda una cosmopolita con estas deportivas.

Sneakers de Laagam: 69 euros. pinit d.r.

Las conocidas influencers de nuestro país se han hecho eco de este complementos y ya las lucen en sus respectivas cuentas de Instagram. imaginamos que con jeans deben quedar ideales, pero nada comparado a lucirlas con faldas o shorts, dando protagonismo a la originalidad de unas deportivas que no han sido vistas antes. María Fernández-Rubíes, Julieta Padrós o Inés Arroyo las lucen así de bien. ¡Nosotras ya estamos inspirándonos con sus looks!