29 may 2019

Sandra Barneda sorprendió ayer con su estilismo en la presentación SMARTGirl de Samsung, donde pudimos ver también a la actriz Blanca Suárez con su nuevo e impactante cambio de look. Esta vez la presentadora ha vuelto a rendirse a una de las tendencias de la temporada (los looks monocolor) y además nos ha adelantado cuál será el nuevo color llamativo que invadirá nuestros armarios y lookazos este verano: el verde.

Ya te hemos contado cuáles son los otros colores de moda de los que tampoco podrás prescindir y que vuelven cada año por estas fechas (el blanco, el amarillo y los tonos pastel) pero esta vez tendremos que añadir a nuestra lista el verde y todas sus tonalidades.

La presentadora nos lo ha evidenciado con este elegante look monocolor de top y pantalones tipo chandal con banda lateral y con dos tonalidades de verde súper llamativo ¿El toque estrella? El efecto de contraste que ha conseguido combinando este look con sus sneakers y blazer en color blanco ¡Todo un acierto!

Sandra Barneda se decantó por un look monocolor en verde con sneakers y blazer a contraste en color blanco. pinit Gtres.

Después de este look y de ver que la cantante Nathy Peluso también se ha apuntado a lucirlo, sin duda se ha convertido en nuestro nuevo must have para este verano

Además ya hemos observado que algunas de nuestras influencers favoritas ya lo han incluido en muchos de sus lookazos compartidos en Instagram. Una de ellas Marta Lozano con este vestido espectacular en un tono verde más oscuro:

Otras como Paula Ordovás han preferido decantarse por un verde menta como este que ha elegido la influencer para uno de sus lookazos de invitada:

La influencer María Bernad es otra de las que esta temporada no se separa del color verde en la mayoría de sus outfits, aportándoles ese toque refrescante que añade siempre este color a la mayoría de looks:

Está claro ¡las influencers y famosas han hablado! El verde será el nuevo color tendencia de la temporada ¿A qué esperas para incorporarlo a tu armario?

