10 abr 2019

Ayer pudimos ver de nuevo a Sandra Barneda volcada de lleno en un nuevo evento, en este caso de la marca Venca. Un nuevo evento en el que Sandra Barneda ha vuelto a conseguir uno de esos looks de chaqueta, camiseta básica, jeans y botines que siempre son capaces de hacer sobresalir cualquier estilismo y que nos llevaríamos tanto para un look de diario, como para un look de la oficina.

Esta vez la presentadora ha elegido el color blanco como protagonista, un color perfecto para la temporada de primavera /verano y que ha lucido en una cazadora con doble tejido de Adolfo Domínguez. Ella misma se ha encargado de desvelar la procedencia de esta prenda tan versátil en Instagram:

Sandra Barneda ha compartido su look a través de sus recientes stories de Instagram. pinit Instagram.

Una cazadora de doble tejido, con interior en punto y frontal abierto con maxisolapas y bolsillos cremallera que nos hemos puesto a buscar como locas en la web de la firma y ¡tenemos buenas noticias! Aún la hemos encontrado disponible en todas las tallas (de la 34 a la 44).

La no tan buena noticia es que hacerte con ella te costará 158 euros, un precio no muy asequible para todos los bolsillos...

Cazadora en doble tejido, 158 euros. pinit Adolfo Domínguez.

Lo que sí tenemos claro, es que ya se ha convertido en la prenda más buscada por las seguidoras de la presentadora y no nos extraña porque nos parece una de esas piezas perfectas para salvar nuestros looks de entretiempo e ideal para presumir de estilazo esta o cualquier otra temporada.

¿Se ha convertido también en tu nueva prenda favorita?

