7 jun 2019

Si no has entrado todavía a ver la sección de Special Price de Zara, ya estás tardando. La firma de Inditex ha sacado una selcción de bañadores ideales po 9,99 euros y María Fernández-Rubíes no ha dudado en hacerse con uno de ellos.

María se encuentra celebrando la despedida de soltera de dos de sus amigas en Ibiza y para disfrutar de un día de playa en la isla ha escogido una de las prendas de baño de Zara. Si dudabas en hacerte con uno de ellos, la influencer acaba de demostrar que sienta de lujo y que además favorece un montón.

El bañador de Zara que cuesta 9,99 euros. pinit

En concreto, ha escogido el modelo azul con flores pequeñitas. Tiene el cuello halter anudado al cuello y la espalda al aire. Este bañador se caracteriza por un fruncido en el pecho y en la parte trasera que ayuda a marcar la figura.

El bañador está disponible en la web en casi todas las tallas, pero no esperes mucho porque es posible tiene todas las papeletas para que se agote en muy poco tiempo.

