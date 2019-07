11 jul 2019

El secreto del éxito de las influencers es este: llevar la ropa de forma diferente a como el resto la llevaríamos. Darnos ideas y looks que no se nos ocurren a nosotras con las prisas del día a día. Y por eso nos encantan y las seguimos muy de cerca. Sobre todo ahora, cuando necesitamos más que nunca consejos prácticos para llenar nuestra maleta de vacaciones. Y por eso nos ha parecido genial la idea de la influencer Agostina Saracco: llevar como caftán de playa una blusa estampada de la nueva colección de Zara. ¿El resultado? Un look así de fresco y veraniego que no hemos tardado en copiar.

Se trata de esta prenda de nueva colección de Zara, un blusón de tejido transparente con estampado de flores en tonos pastel, en rosa, lila y nude. Cuesta 39,95 euros y hay disponibilidad en todas las tallas, desde la XS hasta la XL así que es apto para todos los tipos de cuerpos.

Blusa de flores de la nueva colección de Zara (39,95 euros). pinit zara

Lo que ha hecho Agostina es sacarlo de contexto y crear un look totalmente diferente al que proponen en la firma gallega. En vez de crear un look urbano lo ha convertido en el perfecto look de playa y se lo ha puesto a modo de caftán. Remangado y con los accesorios adecuados (unos pendientes rsultones y unas cadenitas al cuello), la influencer ha dado en el clavo. Es cierto que su piel bronceada ayuda, pero fuera de eso, hemos descubierto la perfecta prenda comodín.

Un consejo, llévalo con un pantalon blanco y unas sandalias de tacón para salir por la noche y así tendrás una prenda que funciona las 24 horas del día.