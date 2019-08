4 ago 2019

Puede que aún no te apetezca lucir un vestido de manga larga, pero cuando veas la forma y el bonito estampado de este, que no te quepa la menor duda de que vas a querer tenerlo contigo... Y no lo decimos solo nosotras, lo dice el sinfín de influencers que ya lo tienen y han enseñado en sus redes sociales lo bien que sienta. ¡Porque es genial! Alegre, corto, mangas abullonadas y un escote que sienta bien a todo tipo de cuerpos... Si no fuera porque hemos visto muchos vestidos bonitos este vernao, diríamos que es perfecto para todo tipo de eventos.

Últimamente seguimos de cerca a María García de Jaime, que contraerá matrimonio con su novio y padre de su hijo Tommy el próximo 13 de septiembre, y nos venimos dando cuenta del buen gusto y estilazo que derrocha cada vez que sale de casa. ¡Que es no quiere decir que sus looks para estar en su hogar lo sean menos! Pero la joven influencer, que acaba de superar los 200.000 seguidores, se deja guiar por las tendencias y es por eso que no ha dejado escapar un vestido con estampado floral, el dibujo del verano. ¡Y no es la única! Este diseño de Zara se ha vendido muchísimo y ya te mostramos lo bien que lo lucen otras fashionistas. De hecho, María lo ha llevado a un concierto, así que es ideal para cuando tú elijas.

Por ejemplo, Cristina Pérez lo llevó hace meses, y Teresa Andrés Gonzalvo tampoco lo dejó escapar cuando se puso a la venta. Cuesta 39,95 euros y es tan bonito... ¿Te lo comprarías o dejarías que mejor lo luciera tu amiga? ¡Siemrpe podréis compartirlo!