17 sep 2019

Una cosa hay que reconocerle a Alba Díaz: no son demasiadas las influencers que son capaces de detectar en las tiendas del low cost esas prendas que no te llaman demasiado la atención en pantalla, pero que llevadas con estilo pueden conseguir looks inolvidables. Es el caso de la camisa que nos ocupa. En principio, una compradora no demasiado experta o no tan entregada a la moda como Díaz podría pasarla por alto por su posible complicación: lleva un cuello muy desbocado y la asimetría del bajo puede crear volúmenes indeseables en un cuerpo no normativo. Las dudas son comprensibles, pero Alba Díaz nos demuestra que, además, son totalmente superables.

La sofisticada camisa de Zara que nos ha descubierto Alba Díaz, más en detalle.

Alba Díaz hace que el escote juegue totalmente a su favor, mostrando gran parte de su hombro: una camisa que podría ser totalmente aburrida, se convierte así en una prenda de lo más sexy. Además, para sujetarla al máximo la lleva por dentro del vaquero, con lo que evitamos que el cuello se desboque más de la cuenta. La asimetría posterior puede ayudarnos a disimular el trasero, pero también podemos ocultarla en el vaquero sin mayor complicación. Lo mejor: está confeccionada en un tejido de cuadros Príncipe de Gales que están arrasando en la tendencia de temporada. Es el cuadro que hay que llevar este otoño sí o sí, Y Alba ya se lo ha adjudicado.





Si la camisa te convence, tendrás que correr para hacerte con ella: queda solo una talla. Se trata de una camisa amplia de cuello solapa y escote pico con manga larga y un original nudo en el delantero. Cuesta 25,95 euros, pero tiene un patrón lo suficientemente especial como para no gritar a los cuatro vientos que es una prenda del low cost. De hecho, además del cuadro Príncipe de Gales, lo que más nos gusta de ella es su sofisticación. Bravísimo, Alba.