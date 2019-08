11 ago 2019

Desde que fue ganando seguidores en Instagram, Alba Díaz ya es considerada toda una influencer. Y no es para menos: sus looks se terminan convirtiendo en objeto de deseo, por lo que influencia en un amplio público... Y eso ocurre casi a diario. Cuando no es un trikini para los días de playa o piscina es por un bonito vestido que ha usado para lucir las tardes de verano, y no hay que olvidarse de aquella falda con colores llamativos. El caso es que siempre tiene la prenda idónea para cualquier ocasión, y esta vez en Marbella no iba a ser menos. ¿Y de la mano de qué marca viene una camisa que te va a flipar? ¡De Zara!

Disfrutando del verano en Marbella, Alba Díaz ha apostado por una blusa negra de Zara con pequeñas flores en blanco. Pero atenta, porque llevarla cerrada no ha sido su opción: ella ha tenido la genial idea de lucirla entreabierta con un croptop negro debajo, potenciendo su delantera y mostrando su lado más rompedor. ¿Qué te parece? A nosotras lo más de lo más... ¡Es muy sexy esta opción! Además, nos parece ideal que una misma prenda tenga varias opciones: llevarla cerrada o abierta. El look, desde luego, no es igual con ambas formas... Puedes hacerte con unas blusas muy parecidas por 19,95 euros. ¡Y así conseguir este atrevido look de Alba Díaz!

Alba Díaz, junto al resto de influencers y famosas españolas, están confiando en Zara para sus looks más veraniegos. Nagore Robles, Rocío Osorno, María G de Jaime con uno de los vestidos que más han triunfado esta semana o Sofía Suescún son algunos de los rostros conocidos que están mostrando su lado más Inditex. Violeta Mangriñán es otra de las que siempre está haciendo compras en Zara. ¡A todas nos encanta comprar ahí!