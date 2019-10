2 oct 2019

Puede que hayas leído el titular y ya estés pensando en que la nueva tendencia sobre la que vamos a hablarte no va contigo, pero a nuestro favor podemos asegurarte que las fashionistas ya se han apuntado a convertirla en la protagonista del otoño. Y es que esta temporada si hay algo que tenemos claro, es que triunfarán los looks arriesgados y que puede que aquello que habríamos asegurado hace años no ponernos, ahora nos parezca una buena idea. Y sí, esta vez queremos hablarte del combo de sneakers y calcetines largos que no dejamos de ver en Instagram.

Sí, lo sabemos... No es un combo precisamente fácil de combinar, pero esta temporada no tendrás que volverte loca pensando en qué look encajarlo porque lo podrás incorporar incluso como toque estrella a tus looks y prendas más elegantes. ¿El objetivo de esta combinación? Hacer que tu look sofisticado se convierta en tu mejor estilismo street style. El único 'esfuerzo' que tendrás que hacer, es atreverte a lucir esta combinación.

Y lo confesamos... Nosotras también veíamos esta tendencia como un imposible para nuestros outfits, pero después de ver cómo ha logrado combinarla la influencer Ana Moya hemos caído rendidas.

Y es que la it girl ha combinado sus sneakers de Reebok y sus calcetines largos en color blanco de Tommy Hilfiger con, nada más y nada menos, que un vestido lencero.

Una combinación que jamás nos habíamos parado a pensar que podría quedar así de bien y que desde hoy mismo ya nos planteamos copiarla de cara a este otoño y a esos primeros looks de entretiempo.





VER 10 FOTOS 10 prendas de entretiempo que arrasan y que están destinadas a agotarse.

Así que nos hemos puesto a buscar en la web un vestido similar al de la influencer pero en versión low cost y lo hemos encontrado en la tienda online de Kiabi por solo 18 euros. Las zapatillas deportivas Reebok las encontrarás en el mismo modelo que el de la influencer, en la web de la marca y por 79,95 euros. Y también hemos elegido este pack de calcetines con purpurina en rojo y gris de Adidas Originals que hemos encontrado en Asos por 14,99 euros.

1. Vestido de terciopelo estilo lencero (18 EUR) / 2. Sneakers clásicas Club C 85 (79,95 EUR) / 3. Pack de 2 pares de calcetines con purpurina en rojo y gris de adidas Originals (14,99 EUR). pinit KIABI/REEBOK/ASOS.

Ahora solo te queda decidir si eres de las que aman o de las que odian esta tendencia, para decantarte por copiar o no este nuevo lookazo de la influencer ¿Te atreves?