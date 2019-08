21 ago 2019

Hay quien los ama, hay quien los odia y hay a quien le llaman la atención pero no se anima a sacarlos a la calle. Los vestidos lenceros no son una de las prendas más fáciles del armario, sobre todo porque cada vez que nos animamos a llevar uno casi siempre nos entran las dudas de con qué combinarlo para que no parezca que vamos en camisón por la calle.

Si este es tu caso y aún tienes en el armario alguno de esos vestidos lenceros que no has llegado a estrenar ¡tenemos la solución! porque esta vez sí que hemos dado con uno que te convencerá de una vez por todas. Y esta vez hemos dado con él en la nueva colección de H&M:

Con este vestido amarillo de H&M perderás el miedo a los vestidos lenceros. pinit H&M.

Nos referimos a un vestido básico en color amarillo, con diseño midi y tirantes finos que es la perfección personificada. Y si ya te estás preguntando que en qué se diferencia este vestido lencero del resto, tenemos que decirte que además de ser un acierto asegurado tanto para looks de día como de noche, su color amarillo tan llamativo es perfecto para darle un toque sofisticado y muy veraniego a todos tus estilismos.

Se nos ocurre incluso que podría ser una opción perfecta para un look de oficina si le añades un cinturón. Pero también nos imaginamos con él en un look más otoñal con algún jersey finito cuando haya que hacer frente al entretiempo.

Será tu mejor inversión, después de las faldas midi de Zara que hemos seleccionado para la próxima temporada.

Cuenta también con abertura lateral en el bajo y largo midi. pinit H&M.

Además cuenta también es una de esas prendas para parecer más alta porque cuenta con abertura lateral y largo midi. Dos características ideales para alargar visualmente las piernas y estilizarlas ¡Nos encanta!

Y por no hablar de su color amarillo casi mostaza que será tu mejor aliado para intensificar tu bronceado estas vacaciones.

Nosotras no nos hemos podido resistir a ficharlo ya en la web de H&M donde, además de encontrarlo en todas las tallas, también hemos visto que su precio es súper asequible. ¡Solo te costará 19,99 euros!

Vestido lencero básico de color amarillo, 19,99 euros. pinit H&M.

¡No te quedes sin él!

