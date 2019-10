3 oct 2019

La fiebre de las botas cowboy es ya una realidad y es que el viejo oeste, no solo ha estado muy presente este verano a pesar de las altas temperaturas, sino que también reinará todo el otoño y esta vez vienen pisando más fuerte que nunca. De hecho, pocas son las influencers que no se han rendido ya al clásico combo de vestido midi y botas cowboy y no nos extraña... porque el resultado no puede ser más chic.

Pero hablar de botas cowboy, es hablar de uno de los modelos de botas que más hemos visto esta temporada y esas, son las botas más deseadas de Mango para las que aún hay lista de espera. Hace un mes te advertimos que pusieras tu correo para que te avisaran cuando estuvieran disponibles porque este otoño las ibas a necesitar.





Y por si aún no lo has hecho, ya hay una influencer que las tiene en su poder y el resto seguro que pronto las incorporarán a sus lookazos de entretiempo porque su diseño es absolutamente ¡espectacular!

Paula Moya se ha hecho con las botas cowboy que más triunfan de Mango. pinit Instagram.

La influencer Paula Moya las mostraba a sus seguidores en uno de sus stories recientes, en el que se podía apreciar que la it girl ha preferido combinarlas con un vestido tipo lencero en un tono marrón satinado. ¡No puede gustarnos más ese estilismo!

Así que nosotras ya estamos pensando en combinarlas con nuestros vestidos lenceros estos primeros días de entretiempo y puede que también con algún jersey, para soportar esa repentina bajada de temperaturas que vuelve cada mañana cuando vamos a trabajar o al final de la tarde.

Si a ti también te han encantado estas botas de Paula Moya y tú también quieres incorporarlas a tus looks, como han hecho ya muchas influencers, entonces te aconsejamos que esta vez nos hagas caso y dejes tu correo en la web de Mango para que te avisen cuando tu talla vuelva a estar disponible.

Bota de piel cowboy, 149,99 EUR. pinit Mango.

Eso sí, te advertimos de que vayas ahorrando porque su precio es de 149,99 euros. Vale... no son baratas lo sabemos, pero son lo mejor que le puede pasar a todos tus looks de entretiempo este otoño.

¡No las pierdas de vista!