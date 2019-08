26 ago 2019

Puede que ya hayas ido a todas las bodas que tenías pendientes este verano, pero probablemente si estás leyendo esto, es porque aún te queda algún evento por delante y aún estás haciéndote esa típica pregunta de '¿Qué puedo ponerme para conseguir un look de invitada perfecto?'.

Si este es tú caso, puede que aún estés a tiempo de hacerte con uno de los vestidos más bonitos e ideales del verano y que le hemos visto a la influencer Paula Moya:

Así es, esta vez no se trata de su tono de labial favorito para el verano (que también habría quedado de fábula con este look) sino que nos referimos a uno de esos estilismos de invitada que ha conseguido convertirse en nuestro nuevo capricho en el armario y que, incluso las que no tenemos pendientes bodas lo que queda de verano, ya nos planteamos incorporar igualmente para cualquier evento que se nos presente. Sea como sea lo necesitamos...

¿La razón? Es uno de esos vestidos largos con tela fluida y con estampado floral que son capaces de hacer brillar cualquier look en segundos y lo mejor es que también cuenta con detalle de volantes rizados en la zona del escote. Un detalle ideal para aportar volumen en esta zona y que gracias a ese diseño tipo palabra de honor también estiliza al máximo los hombros y el cuello.

Nuestro consejo es que para sacarle el máximo partido a este look, te decantes por un peinado recogido bajo y desenfadado que deje a la vista los hombros. Una opción perfecta para resaltar también tu maquillaje, como ha hecho la influencer.

Nosotras ya nos declaramos fans absolutas de este vestidazo de Paula Moya, así que no hemos perdido el tiempo y ya lo hemos localizado en la web de Etxart & Panno a la que pertenece y ¡lo hemos encontrado rebajado! Así que podrá ser tuyo por 219 euros.

Vestido de seda (modelo Sabina) en color azul, 219 euros. pinit etxart & panno

Pero eso sí ¡date prisa! porque solo quedan disponibles dos tallas. El resto ya han volado de la web...

