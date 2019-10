10 oct 2019

No nos hemos vuelto locas, sabemos que estamos a mediados de octubre y que el veranillo de San Miguel no nos ha dejado estrenar aún las tendencias del otoño, pero no podemos evitar ver prendas que nos hacen pensar ya en nuestros looks de Nochevieja, como estos pantalones de Sofía Suescun o esta falda ideal (y baratísima) que hemos encontrado en la nueva colección de Stradivarius.

Con su favorecedor largo midi con vuelo hemos tenido un auténtico flechazo al toparnos en el catálogo de Stradivarius con esta falda de plumetti negra con ligeras transparencias y estampado de estrellas a tono que cuesta menos de 20 euros (19.99 euros), se está empezando a agotar en algunas tallas y que nos promete alguno de nuestros mejores looks durante los próximos meses.

Y es que, además de su precio, nos hemos enamorado del diseño de esta falda por todas las posibilidades que ofrece, permitiendo crear un sinfín de combinaciones diferentes. Con una camiseta rockera, una cazadora de cuero y unas botas de estilo militar conseguiremos un estilismo súper cañero y lleno de personalidad; pero si la llevamos con un jersey de punto grueso y unas zapatillas, nos quedará un look 'comfy' perfecto. Para conseguir un resultado muy sofisticado, apuesta por una camisa blanca y unos stiletto negros con taconazo; y para tus fiestas más sexys, Nochevieja incluida, lúcela con un top lencero y unas sandalias joya. ¡Y por menos de 20 euros!