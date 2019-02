14 feb 2019

En estas fechas, la tentación de tematizar el look en clave San Valentín es alta. Si tienes una cita esta noche y no eres una loca de la moda, seguramente optarás por un estilismo sexy o, al menos, sugerente. Si estás deseando que llegue cualquier ocasión especial para componer un estilismo alusivo, puede ser que te tiente cargar las tintas del rojo y hasta colocarte corazones aquí y allá. No lo hagas.

Detalle de las medias adornadas con corazones de Calzedonia. pinit CALZEDONIA

Mery Turiel ha encontrado la única prenda en la que podemos permitirnos aludir al corazón, y no son ni unos pendientes ni un jersey. Olvidémonos de lo obvio. Dejemos en el joyero esa bisutería brillante llena de corazoncitos en todos los tamaños que podemos llevar en cualquier momento del año, excepto hoy. Guardemos ese precioso jersey llenito de nuestro músculo más preciado: esta noche sobra. Si quieres llevar un guiño al 'cuore', que sea en las medias.

Calzedonia tiene dos modelos de medias románticas que son una tentación: unas van cargadas de corazones, mejor dejarlas atrás. Las otras son precisamente las que ha elegido Mery Turiel y se limitan a añadirlos en una discreta línea en la parte posterior de la pierna. Quedémonos con estas (9,99 euros). Son unos panties de 30 deniers que se bastan y se sobran para hacer una declaración de amor indumentaria. No necesitas más: de verdad.